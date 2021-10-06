Отдыхающий решил совместить приятное с полезным - и хотел подзаработать во время отпуска.

В Турции заканчивается туристический сезон и пляжи страны заполнили россияне с не совсем привычными для путешественников аттрибутами - металлоискателями.

Одного из таких туристов сняло местное издание Alanya Gercek.

С металлоискателями российские отдыхающие ищут в песке потерянные другими людьми драгоценности, чем удивили местных жителей.

Читайте также"А ну-ка дотянись, нищая обезьянка": россиянин устроил "шоу" с детьми в Танзании и нарвался на критикуНа опубликованном видео турист из РФ Михаил гуляет по пляжу Инджекум в Аланьи с металлоискателем, где ищет деньги и другие ценные вещи.

Однако даже несмотря на помощь работника пляжа россиянину удалось найти в море лишь несколько поврежденных турецких лир.

Ранее УНИАН сообщал о курьезном инциденте на Кипре, где пожилая российская путешественница зачем-то залезла в саркофаг с мощами святого Лазаря и застряла. Чтобы вытащить даму, потребовалась помощь нескольких человек.

А в Шанхае пьяная россиянка справила малую нужду прямо возле стойки регистрации авиакомпании "Аэрофлот" из-за задержки рейса в Москву.

Автор: Станислав Кожемякин