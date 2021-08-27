В Торгово-промышленной палате страны считают, что власти делают недостаточно для сдерживания распространение коронавируса.

В Турции, где сейчас наблюдается рост случаев заражения коронавирусом, не исключают нового закрытия границ для туристов и введения новых ограничений.

Об этом сообщает Haber Turk.

На августовском онлайн-заседании Совета Торгово-промышленной палаты Анталии (ATSO) президент организации Давут Четин отметил, что Турции удалось сохранить турпоток на высоком уровне вопреки пандемии и масштабным лесным пожарам.

По его словам, только в августе этого года страну посетили около 2,5 млн путешественников — это сопоставимо с показателями 2019 года. Однако с начала года Турцию посетило вдвое меньше иностранцев, чем за аналогичный период 2019 года - 5,5 млн против 10,5 млн в 2019-м.

Читайте такжеОтдых превратился в кошмар: здоровую туристку в Турции заставили изолироваться на 10 днейОднако Четин уверяет, что государство приняло недостаточно мер для сдерживания распространение вируса и сохранения туризма.

"Необходима вакцинация. Я прошу сектор услуг, общественные места следить за соблюдением правил. Если мы не хотим, чтобы закрытие снова повторилось, мы должны принять более серьезные меры", — говорит Четин.

Как уже сообщал УНИАН, в Турцию по итогам апреля-июня больше всего иностранных туристов приехало из Украины: страну посетили 349,2 тысяч украинцев.

Автор: Станислав Кожемякин