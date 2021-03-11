При разводе мужчина предложил жене вернуть ему часть денег, выплаченных банку.

В Челябинске супружеская пара не может разделить долг за операцию по увеличению груди.

Читайте также14-летняя россиянка забеременела от отчима – мать узнала и умерла от инсультаОб этом пишет Аргументы и факты.Челябинск.

Так, у супругов идёт раздел имущества, в том числе долговых обязательств перед банками.

В своё время они взяли потребительский кредит в банке на операцию по увеличению груди и сопутствующие процедуры.

При разводе мужчина предложил жене вернуть ему часть денег, выплаченных банку. Но та заявила, что операция по увеличению груди была его желанием, а она рисковала здоровьем ради того, чтобы его порадовать.

По ее мнению, обязательства по оплате кредита должны быть признаны личным долгом мужа, и не делиться между супругами. Дело рассматривают в суде.

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Автор: Людмила Жерновская