19-летний россиянин подорвал 15 бомб при подготовке теракта в техникуме

Обвиняемый приобрел пневматический пистолет, военную тактическую экипировку, противогазы, черные маски, а также дистанционные пульты для подрыва самодельных взрывных устройств.

В Бурятии завершено расследование уголовного дела 19-летнего жителя Улан-Удэ, который готовил массовое убийство в техникуме.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

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По данным следствия, обвиняемый решил совершить массовое убийство в одном из техникумов Улан-Удэ. С ноября 2018 года он начал подготовку к преступлению, изучив в сети инструкцию по созданию самодельных взрывных устройств и приобрел необходимые компоненты.

Парень изготовил не менее 15 бомб и подорвал их во время испытаний. В частности, он подорвал пустующий жилой дом в сельской местности. Также обвиняемый приобрел пневматический пистолет, военную тактическую экипировку, противогазы, черные маски, а также дистанционные пульты для подрыва самодельных взрывных устройств. А чтобы беспрепятственно зайти в здание он предпринял попытку поступить в техникум.

Теракт он предлагал совершить трем своим друзьям, однако те отказались.

Как сообщал УНИАН, 17 октября 2018 года студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погиб 21 человек, порядка 50 были госпитализированы.

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