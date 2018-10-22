У напавшего на колледж в Керчи были "психические отклонения" - СМИ

Источник в силовых структурах РФ сообщил, что Владислав Росляков "был погружен в тему насилия, его интересовала нацистская тематика".

Студент политехнического колледжа в Керчи Владислав Росляков, устроивший стрельбу со взрывом и покончивший собой, мог страдать психическим заболеванием, хотя никогда не наблюдался у психиатра.

Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

"Точный ответ даст посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, но предварительный анализ его поведения, в том числе основанный на словах знакомых, учителей, на его характеристиках, показывает, что у него были психические отклонения. Вопрос, как ему выдали справку для получения разрешения на оружие, в этом случае будет изучаться", - сказал собеседник агентства.

По его словам, молодой человек был погружен в себя, друзей у него не было. Он добавил, что Росляков еще два года назад забросил свои страницы в социальных сетях, тогда ему было 16 лет. Последние два года он регистрировался в разных группах под выдуманным ником. "Он был погружен в тему насилия, его интересовала нацистская тематика, он был зациклен на видеороликах с кадрами насилия и различными казнями. Кроме того, в интернете он искал способы изготовления взрывчатки", - сообщили в силовых структурах.

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В свою очередь психиатр-криминалист Михаил Виноградов на просьбу ТАСС прокомментировать эту информацию сказал, что "признаки психического расстройства у молодого человека есть". "Из СМИ известно, что в детстве ему было свойственно жестокое обращение с животными, и это был первый звонок для родителей, чтобы мальчика отвести к психиатру. Вот здесь у меня нет никаких сомнений, что его надо было наблюдать", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой.

В результате происшествия погиб 21 человек, порядка 50 были госпитализированы.

Уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", было переквалифицировано на статью "Убийство".