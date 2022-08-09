В ходе опроса стало известно, что большая часть мужчин не готовы идти воевать за Россию, несмотря на поддержку ее агрессии против Украины.

Большинство опрошенных россиян считают, что объявленная Путиным "спецоперация" в Украине затянулась - так считают 59% респондентов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса службы Russian Field, передает "Коммерсант".

По данным социологов, треть опрошенных сказали, что она "определенно затянулась", а 26% - "скорее затянулась". 28% убеждены в обратном, а 13% затруднились в ответе. При этом 41% опрошенных признались, что "чувствуют усталость" от новостей о войне, но большинство (56%) таких ощущений не испытывают.

Также треть опрошенных сказали, что война продлится более года, а 18% считают, что бои завершатся в течение года. "Определенно" или "скорее" успешной для РФ "спецоперацию" считают 62% опрошенных, 19% имеют обратное мнение.

Примечательно, что 62% опрошенных мужчин не готовы лично ехать на войне в Украину, а 29% якобы не против такого варианта. Чаще всего это люди в возрасте 45-59 лет. Не спешат граждане РФ и поддерживать свою армию материально: 69% респондентов не готовы отдавать свои средства на нужды военных, а 12% согласны тратить на это не более тысячи рублей в месяц.

На фоне неготовности воевать лично интересной выглядит якобы поддержка возможного решения Путина о "начале нового наступления на Киев". "За" высказались 60% опрошенных, против - 26%. В то же время, 65% респондентов поддержали бы решение диктатора об остановке "спецоперации" уже завтра с дальнейшим подписанием мирного соглашения. 28% - против. Продолжение войны поддержали 52% опрошенных, переход к мирным переговорам - 38%.

Сообщается, что всего в ходе телефонного исследования 28-31 июля опросили 1609 респондентов в восьми регионах РФ. Авторы опроса отмечают, что в условиях нынешнего политического режима в РФ результаты исследования могут не отражать реальную картину из-за страха граждан говорить на тему войны.

Отметим, ранее президент Владимир Зеленский призвал западные страны запретить въезд для всех российских граждан, чтобы остановить аннексию территорий Украины.