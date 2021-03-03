Допустившим ошибку активистам обещали провести лекции по истории.

В российском Орске члены молодежной организации партии «Единая Россия» возложили цветы к захоронению венгерских военнопленных в рамках акции «Защити память героев». При этом Венгрия принимала участие во Второй мировой войне на стороне гитлеровской Германии.

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Как сообщает «Урал56.Ру», инцидент произошел 22 февраля. Организация отчиталась в соцсетях об акции – участники «почтили память военнопленных, захороненных на кладбище поселка Мостострой. К настоящему моменту эти публикации уже удалены.

Отмечается, что в городе в годы войны и после нее находился лагерь для военнопленных – там содержались пленники из стран Оси – немцы, венгры, румыны, японцы. Умерших в плену хоронили в братских могилах. В начале двухтысячных потомки погибших приехали в Орск и установили на местах массовых захоронений памятные знаки.

Как сообщает «Радио Свобода», представитель регионального отделения "Молодой Гвардии" "Единой России" заявил, что руководство отделения признаёт ошибку. Активистам обещали устроить лекции по истории Второй мировой.

Венгрия во Второй Мировой

С 1920 года в Венгрии был установлен авторитарный режим вице-адмирала Миклоша Хорти.

20 ноября 1940 года премьер-министр Венгрии Пал Телеки подписал Тройственный пакт (Берлинский пакт), означавший вступление Венгрии в военный союз с Италией, Японией и Германией.

1 июля 1941 года Венгрия фактически вступила в войну с Советским Союзом на стороне Германии.

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Автор: УНИАН