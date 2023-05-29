Утверждается, что компании, поддерживаемые корпорациями, платят значительно более высокую заработную плату, чем добровольческие батальоны, связанные с "Вагнером" или Министерством обороны.

В условиях дефицита желающих погибнуть на войне в Украине охранные фирмы, созданные крупнейшими государственными корпорациями России, отправляют сотрудников на линию фронта, чтобы доказать лояльность Кремлю.

Как сообщает The Wall Street Journal, глава РФ Владимир Путин, похоже, не хочет начинать новую крупномасштабную мобилизацию после призыва прошлой осенью. Вместо этого Кремль частично передал набор персонала частному сектору и компаниям, которые зависят от продолжающихся государственных контрактов.

В последние месяцы госкомпании, такие как "Газпром" создали частные охранные подразделения для этой цели, а существующие компании, контролируемые бывшими офицерами российской армии, набрали новых членов. По словам солдат, аналитиков и бывших российских чиновников, в последние месяцы большинство из них отправили мужчин на войну в Украине, часто в качестве вспомогательных сил под командованием Министерства обороны.

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Отмечается, что эти компании частично подражают ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, они меньше, чем "Вагнер" - всего несколько тысяч новобранцев.

В то же время, отмечает WSJ, согласно Пригожину, публичным объявлениям о вакансиях и бывшим российским чиновникам, компании, поддерживаемые корпорациями, платят значительно более высокую заработную плату, чем добровольческие батальоны, связанные с "Вагнером" или Министерством обороны. Некоторые из них также лучше обучены. Аналитики и новобранцы говорят, что войска часто подчиняются Министерству обороны, в отличие от бойцов "Вагнера", которые действуют в основном независимо.

WSJ отмечает, что в феврале российское правительство издало постановление, разрешающее "Газпрому", крупнейшей российской энергетической компании, создать собственную охранную фирму, один из компонентов которой теперь называется "Поток". Два подразделения, выросшие из охранной фирмы "Газпрома", затем были переданы в прямое подчинение Минобороны России.

Через несколько недель после правительственного постановления о создании частных охранных компаний "Газпрома" его новобранцы рассказали в соцсетях, что они сражаются на линии фронта в Украине, в частности, в Бахмуте.

WSJ отмечает, что хотя частные военные компании технически незаконны в России, но охранные компании получили неофициальное благословение Кремля действовать в интересах войны РФ в Украине.

Россия бросает все силы на войну в Украине

В частности, по данным британской разведки, власти страны активизировали призывы к принудительному труду общества, по методам СССР. В частности призывают перейти на шестидневную рабочую неделю, а также обязать россиян дополнительно работать на заводах по производству боеприпасов.

Кроме того, в России на фоне массовой эммиграции возник дефицит топ-менеджеров - предприятиями просто некому управлять. В то же время Госдума недавно приняла закон, по которому у россиян могут изымать загранпаспорта, так что сбежать за границу станет фактически невозможно.

Рабочей силы также не хватает - дефицит работников стал самым большим за последние 30 лет.

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