На 35% российских предприятий не хватает рабочих рук.

В России зафиксирована самая острая нехватка рабочей силы с тех пор, как президент Владимир Путин впервые пришел к власти.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного российским Институтом экономической политики имени Егора Гайдара, который ежемесячно опрашивает руководителей около 1000 промышленных предприятий страны, сообщает Politico.

В апреле опрос показал, что на 35% предприятий не хватает рабочих рук. В институте заявили, что это самый высокий показатель с 1996 года. Нехватка частично связана с мобилизацией населения России, начавшейся с сентября прошлого года.

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Данную информацию подтвердил заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Научного направления "Реальный сектор" Института экономики переходного периода Сергей Цухло, заявив о том, что нехватка кадров в стране представляет собой "глубокую и долгосрочную проблему", которая сдерживает промышленный рост страны.

По словам Цухло, дефицит наиболее остро ощущается в легкой промышленности и машиностроении. И хотя уход из страны западных брендов, таких как McDonald’s и Starbucks, открыл возможности для местных предпринимателей, нехватка рабочих теперь означает, что "на их месте просто некому производить".

Крах российской экономики

По данным Минфина РФ, за первые четыре месяца 2023 года доходы федерального бюджета снизились на 22% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

Расходы выросли на 26%. Общий дефицит бюджета составил 3,42 триллиона рублей, в то время как в годовом плане Минфина дефицит бюджета за весь 2023 год должен был составить 2,9 триллиона рублей.

Нефтегазовые доходы российского бюджета за январь–апрель снизились на 52% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 2,2 триллиона рублей, говорится в сообщении на сайте Минфина.

12 мая 2023 года в Кремле призвали не волноваться из-за огромной дыры в бюджете РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с бюджетом, дефицит которого к концу апреля достиг 3,4 трлн рублей, или $44 млрд, "абсолютно контролируемая".

За 4 месяца 2022 года правительство РФ потратило в 1,4 раза больше, чем собрало в виде налогов. При доходах в 7,8 трлн рублей расходы достигли 11,2 трлн.

За апрель дефицит бюджета превысил 1 трлн рублей, а спад нефтегазовых доходов ускорился до 64% после 43-46% в январе–марте.

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