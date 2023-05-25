Топ-менеджеров не хватает российским компаниям, занимающимся нефтедобычей, металлами, химическим производством и агробизнесом.

На фоне массовой эмиграции из России в связи с повальной мобилизацией для участия в войне против Украины, у агрессора возник дефицит управленцев высокого класса.

Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на рекрутинговое агентство Cornerstone, средний срок закрытия вакансии управленца вырос два раза - с трех до шести месяцев.

Топ-менеджеров не хватает компаниям, занимающимся нефтедобычей, металлами, химическим производством и агробизнесом. За последний год компании почти вдвое увеличили число запросов на поиск топ-менеджеров. На рост спроса наложился кризис предложения, поскольку значительное число управленцев уехали из страны.

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"В сегменте топ-менеджеров с зарплатой свыше 60 млн руб. в год уехали примерно треть, 20–60 млн руб. - примерно четверть", - говорит управляющий партнер рекрутингового агентства "Руспартнерс" Дина Акимова.

Ситуация с рабочей силой в РФ

По состоянию на 18 мая 2023 года в России была зафиксирована самая большая нехватка рабочей за почти 30 лет. На 35% российских предприятий не хватает рабочих рук. Нехватка связана с мобилизацией населения России, начавшейся с сентября прошлого года.

Дефицит наиболее остро ощущается в легкой промышленности и машиностроении. И хотя уход из страны западных брендов, таких как McDonald’s и Starbucks, открыл возможности для местных предпринимателей, нехватка рабочих теперь означает, что "на их месте просто некому производить".

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