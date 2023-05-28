Эти заявления явно перекликаются с общественным принуждением, царившим в советские времена.

Власти РФ в последние несколько недель в публичном пространстве активизировали призывы к принудительному труду общества на нужды войны. Такой подход напоминает о методах СССР.

Об этом сообщили аналитики британской разведки в свежем обзоре. "В последнее время тон публичных выступлений в РФ перешел от просто наказания критиков войны против Украины, к призывам к гражданам активно жертвовать собой в поддержку военных усилий", – поясняется суть в обзоре разведки.

Аналитики отметили, что российские государственные СМИ и бизнес-группы обратились в Министерство экономики с просьбой разрешить ввести шестидневную рабочую неделю учитывая экономические потребности войны. Скорее всего, работникам за это не будет дополнительной оплаты.

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В британской разведке привели пример, что 21 мая одна из основных российских пропагандисток Маргарита Симоньян заявила, что россияне должны работать на заводах по производству боеприпасов дополнительно по два часа ежедневно.

"Эти заявления явно перекликаются с советским общественным принуждением. Это также подчеркивает, что Кремль, вероятно, считает экономические показатели решающим фактором победы в войне", – констатировали в британской разведке.

Экономические проблемы РФ

В РФ в мае зафиксирован наибольший дефицит рабочей силы. А в апреле опрос показал, что на 35% предприятий РФ не хватает рабочих рук. Это самый высокий показатель с 1996 года. Нехватка связана с мобилизацией населения, начавшейся в сентябре 2022 года.

Кроме этого, в РФ будут принуждать посетителей ресторанов и баров оплачивать войну в Украине.

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