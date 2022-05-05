Новую онлайн-энциклопедию будут создавать россияне.

Президент России Владимир Путин поддержал созданию российской альтернативы для всемирно известной интернет-энциклопедии "Википедия".

Как он заявил во время встречи с главой российского общества "Знание" Максимом Древалем, пользоваться "Википедией" сейчас "невозможно".

"Конечно, объективная, важная, глубокая информация, да ещё красиво, талантливо поданная, – это очень востребовано, потому что одной Википедией невозможно пользоваться. Мы сами знаем качество этой информации. Когда появляются талантливые люди, которые профессионалы, мнению которых можно доверять, – это, конечно, дорогого стоит. Это как энциклопедия, только вживую", - сказал он.

Древаль в свою очередь проинформировал Путина, что члены общества "Знание" вместе со школьниками, преподавателями и чиновниками накапливают базу данных.

Подробностей о том, как будет выглядеть альтернативная "Википедия" пока не сообщают.

Как ранее сообщал УНИАН, в России всячески блокируют правду о войне в Украине, которую развязала Москва. 4 марта заблокировали целый ряд сайтов и информационных ресурсов. Для блокировки, вероятно, использовали технические средства противодействия угрозам, которые применяет Роскомнадзор.

При этом Роскомнадзор постоянно угрожает Википедии блокировкой на территории России и миллионными штрафами, за якобы неправильное освещение "спецоперации" в Украине.

В начале апреля Роскомнадзор предъявил претензии русскоязычной версии Википедии. В России потребовали удалить статьи о полномасштабной войне в Украине и зверствах российских военных.

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