В данный момент доступность Facebook составляет около 30%.

4 марта в России заблокировали целый ряд сайтов и информационных ресурсов.

Так в сети сообщают о проблемах с доступом к сайту "Медузы", а также к Facebook (доступность портала составляет около 30%). Список заблокированных ресурсов пополнил Twitter - доступность ресурса всего 17%.

Блокировку подтверждает GlobalCheck. По их данным, для блокировки, вероятно, использовали технические средства противодействия угрозам (ТПСУ), которые применяет Роскомнадзор.

Также сайт русской службы BBC перестал открываться в России. По данным GlobalCheck, его доступность - 17%, что может свидетельствовать о его блокировке.

Проблемы с доступом также возникли у "Радио "Свобода" и Deutsche Welle.

Магазины приложений App Store и Google Play также перестали открываться у большинства пользователей.

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