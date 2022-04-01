Он угрожает административным штрафом до 4 млн рублей.

Российский "Роскомнадзор"воюет с Википедией против статьи "Вторжение России на Украину (2022)".

Об этом сообщает в Telegram Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

В сообщении отмечается, что рашисты дискредитируют Википедию, чтобы убедить население в фейковости любой информации о войне в Украине.

"Грозят административным штрафом в 4 млн рублей "за не удаление недостоверных общественно значимых материалов, а также другой запрещенной информации", "направленной на дезинформацию российских пользователей", - отмечают в Центре.

При этом напоминают, что контент Википедии создается сообществом авторов и подтверждается соответствующими ссылками на первоисточники. В частности, это общеизвестная несомненная информация от ООН.

"Нажим на остатки достоверных источников информации – агония российских пропагандистов из-за хрупкости "информационного пузырька", в которой живет население России. Не могут побороть правду - придают правде признаки фейка. Тотальная ложь - государственная идеология России", - отмечает Центр противодействия дезинформации.

Напомним, что 4 марта в России заблокировали целый ряд сайтов и информационных ресурсов.

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