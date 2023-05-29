Были заслушаны доклады и приняты решения по всем затронутым вопросам.

Президент Украины Владимир Зеленский только что завершил заседание Ставки верховного главнокомандующего.

"Важные вопросы. Важные решения. Главное - сроки. А самое главное - относительно сроков есть ответы. Вопрос первый: фронт. Докладывали: Залужный, Сырский, Тарнавский. По общей оперативной ситуации и по отдельным направлениям", - сообщается в Telegram-канале главы государства.

Как отмечается, на заседании обсуждали, в частности, комплектование новых наступательных бригад и обеспечение быстрой логистики. Были заслушаны доклады Минобороны, Мининфраструктуры и Минстратегпром.

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Также обсуждали новые контракты на поставку дополнительных ракет, дополнительные средства противовоздушной обороны, анализ работы ПВО за последние дни, оценка нанесенного ущерба. По словам Зеленского, по всем пунктам приняты соответствующие решения.

Война в Украине - последние новости

По состоянию на утро 29 мая 2023 года ВСУ ликвидировали 207 030 российских захватчиков. В этом месяце украинские защитники уничтожили рекордное количество российской артиллерии за время полномасштабной войны.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина готовит почву для контрнаступления против российских оккупационных сил, и интенсивность боевых действий нарастает.

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