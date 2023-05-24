В последние несколько недель "тролли Пригожина" активно распространяют фейк о якобы гибели главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Российские пропагандисты уже более двух недель распространяют фейки то о гибели украинского Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, то о его ранении. 24 мая ряд пропутинских ресурсов опубликовал новые "инсайды" относительно "травм" генерала якобы в результате российского обстрела.

В воображении пропагандистов Залужный уже даже якобы перенес трепанацию черепа.

На волне новой дезинформации секретарь СНБО Алексей Данилов проинформировал общественность о новом заседании Ставки Зеленского с участием Валерия Залужного, сопроводив сообщение многозначительным подмигивающим эмодзи.

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"Президент Украины, Верховный Главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский 24.05.2023 в 10:00 заслушал на ставке доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и других членов Ставки", - говорится в сообщении Данилова.

Фейки о гибели Залужного и других командующих - главное

В последние несколько недель "тролли Пригожина" активно распространяют фейк о якобы гибели главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. ИПСО враг запустил с тех пор, как появилась информация, что генерал будет вынужден пропустить встречу с военным комитетом НАТО из-за сложной ситуации на фронте.

Такую ложь россияне распространяли против командующего силами ТрО Игоря Танцюры, а также командующего Восточным фронтом Александра Сырского.

На что заместитель министра обороны Анна Маляр, опровергая очередную чушь россиян, заметила, что такие месседжи могут быть"фальстартом": "Когда они уже что-то задумали, у них уже есть определенные цели и они просто заранее сообщают результаты, возможно, чтобы отчитываться "наверх" или чтобы анализировать нас".

Вместе с тем в Минобороны не сомневаются относительно желаний врага уничтожить украинское военно-политическое руководство: "Действительно, россияне отрабатывают передвижения. Если кто-то думает, что наши командующие где-то сидят в безопасных местах - это не так, они под личной угрозой всегда находятся". К примеру, известно о по меньшей мере двух покушениях на Танцюру.

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