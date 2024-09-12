'Россия никого не оккупирует': патриарху Кириллу стало плохо после циничной речи (фото)

Кремлевского патриарха пришлось осматривать врачам "скорой".

Кремлевскому патриарху Кириллу (настоящее имя Владимир Гундяев - УНИАН) стало плохо после выступления в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщают российские СМИ. Кириллу стало плохо сразу после его выступления на форуме объединенных культур. Во время выступления патриарх РПЦ рассказывал о "смирении" России. В частности, он заявил, что РФ "никого не оккупирует".

"Россия при всем ее могуществе - очень смиренная страна. Мы никому ничего не навязываем, никого не оккупируем, никого не порабощаем, мы спокойно идем своим историческим путем", - заявил Кирилл. Видео дня

Кроме того, Гундяев убеждает, что в русском народе сочетаются "божественное и человеческое", поэтому страна-оккупант "будет непобедимой".

"Z-активисты" и так называемые "герои сво" реагировали аплодисментами на заявления патриарха. После его выступления они скандировали "Русские, вперед!" и "Мы - русские, с нами бог!".

РПЦ поддерживает войну

Как сообщал УНИАН, руководитель Русской Православной церкви Патриарх Кирилл заявил, что российская армия воюет в Украине "за будущее" России. Он призвал россиян объединиться и отложить внутренние разногласия, чтобы у них была сила, которой будут бояться те, кто "мечтает о разорении русской земли". Кирилл обещал россиянам отпущение грехов за "принесение себя в жертву" на войне в Украине.

Против Кирилла ввели санкции Великобритания, Канада, Соединенные Штаты Америки, Украина, Австралия и Новая Зеландия. Также ему запрещен въезд в Литву.

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