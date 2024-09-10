Кирилл выступает как идеологический инструмент в руках российской власти, направленный на укрепление поддержки войны россиянами и придание религиозного обоснования преступным военным действиям Кремля и армии РФ, отметил эксперт.

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) является центральной фигурой церковного милитаризма и в распространении выдумок Кремля для легитимизации агрессии против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал старший аналитик Центра противодействия дезинформации Василий Сачко во время презентации аналитического отчета "Священная Война": Милитарная деятельность РПЦ". В частности, была проанализирована деятельность отдельных лиц, координирующих взаимодействие вооруженных сил России и РПЦ.

К этим лицам относятся глава РПЦ, патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), митрополит воскресенский Григорий (первый викарий патриарха московского и всея Руси в городе Москва), митрополит ставропольский и невинномысский Кирилл (председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами РФ), а также еще несколько человек.

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"Гундяев Владимир Михайлович является центральной фигурой в распространении церковного милитаризма и в использовании определенных религиозных нарративов для легитимизации агрессии Кремля", - отметил старший аналитик.

Кроме того, патриарх Кирилл является автором термина "священная" война и является основным звеном, которое начинает историю о демонизации Запада и НАТО как сакральных врагов для России.

"Он также совершает определенные действия и, соответственно, является тем звеном, которое такие действия начинает. Мы понимаем, что эти действия распространяются по всей вертикали Русской православной церкви. Это благословение военных. Это освящение оружия. Это различные религиозные обряды, ритуалы с военными в Москве", - сказал аналитик.

Вместе с тем, Кирилл выступает как идеологический инструмент в руках российской власти, направленный на укрепление поддержки войны россиянами и предоставление религиозного обоснования преступным военным действиям Кремля и армии РФ.

Кроме того, в Центре противодействия дезинформации проанализировали лингвистические составляющие милитаризации российского общества и пришли к выводу, что в период с 1 января 2022 года и до сих пор количество месседжей воинственной риторики от клириков РПЦ преобладает в пять раз над миротворческой риторикой.

Новости Украины - что уже сообщалось

Как сообщал УНИАН, митрополит Епифаний, который является настоятелем Православной церкви Украины, считает, что Московский патриархат находится в рабской покорности тирании Кремля. Структуры РПЦ были системно включены в осуществление агрессии России против Украины.

Епифаний отметил, что Украинская православная церковь Московского патриархата на словах дистанцируется от РПЦ, но на деле остается ее подчиненной.

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