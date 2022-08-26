Медведев заявил, что переговоры на таких условиях будут возможны только после "достижения целей" развязанной Россией войны.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае переговоров с Украиной Россия потребует гарантий безопасности, условия невступления страны в НАТО будет недостаточно.

Об этом он заявил в интервью французскому LCI.

"Понимаете, отказ от участия в Североатлантическом альянсе – это сейчас необходимое, но уже недостаточное условие для достижения мира. Необходимо именно выработать те самые гарантии, о которых и вы сказали, и о которых говорил президент Путин", - утверждает он. Відео дня:

При этом Медведев заявил, что переговоры на таких условиях будут возможны только после "достижения целей" развязанной Россией войны.

Война в Украине: актуальные данные

Россия по-прежнему сосредоточилась на захвате Донбасса. Как сообщил в пятницу вечером Генштаб, РФ провалила штурмы на Бахмутском направлении.. Неудачей закончилась и попытка оккупантов улучшить тактическое положение в направлении Невельского.

Институт изучения войны констатирует, что продвижение врага достигло кульминации: Россия не может развить тактические успехи в более широкие оперативные.

Запад склоняется, что российско-украинская война продлится минимум год, но уже "фактически зашла в тупик". В Лондоне считают, что речь идет о войне "на истощение".

Вместе с тем ВСУ все еще не могут пойти в контрнаступление из-за дефицита надлежащего вооружения, пояснил военный эксперт Олег Жданов. "Ситуация патовая – тот, кто первым сформирует резервы и перебросит их на передний край, тот и получит преимущество на поле боя", – отметил он.

ВСУ ликвидировали уже 46 250 оккупантов с начала полномасштабного вторжения РФ и тысячи единиц техники врага.

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