По словам эксперта, у Украины есть достаточный мобилизационный резерв, но у нее недостаточно оружия.

Олега Жданова спросили, почему ВСУ не могут пойти в контрнаступление, навязав ближний бой, тем самым нивелировать артиллерию противника, ведь они не будут стрелять по своим же.

На этот вопрос он ответил на своем YouTube-канале.

"Дело в том, что мы тоже измотаны на переднем крае. Ситуация патовая. Тот, кто первый сформирует резервы и перебросит их на передний край, тот получит преимущество на поле боя", - отметил военный эксперт.

По его словам, на сегодня мы формируем резервы, у нас солдаты и офицеры учатся, мы ждем оружия от стран-партнеров. В это время Россия пытается проводить мобилизацию и снимать вооружение с хранения.

"В этом и проблема, почему мы не можем подняться и пойти в наступление. Нам нечем. Мы тоже измотаны, у нас люди по несколько месяцев на передовой, нам тоже нужно отводить войска, восстанавливать их", - подчеркнул Жданов.

Он добавил, что у Украины есть достаточный мобилизационный резерв, но у нее нет достаточно оружия.

Ранее сообщалось, что США планируют в День независимости Украины объявить о предоставлении дополнительной военной помощи. В новый пакет могут войти беспилотники.

Вас также могут заинтересовать новости: