Самый большой риск заключался в том, что это станет длительной войной на истощение.

Война в Украине завершится тогда, когда Россия остановит свое вторжение.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

Она подчеркнула, в Британии всегда так думали и это зафиксировано, что самый большой риск заключался в том, что это станет длительной войной на истощение.

"Так это выглядит (войной на истощение - ред.). Это то, чего никто не хотел, в том числе массовых жертв, которые мы видим, ударов по гражданским...Вместе с тем, я думаю, что это неправильно для любой страны предлагать, когда и как эта война может закончиться, - кроме Украины", - считает посол.

Она подытожила, что война в Украине завершится тогда, когда Россия остановит свое вторжение.

"И мы неоднократно об этом говорили. Россия выводит свои войска, возвращается к своим границам, и с этим покончено", - добавила Симмонс.

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