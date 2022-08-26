Россия воспользуется любой паузой в боевых действиях, чтобы восстановить силы и начать еще более сильное наступление на Украину.

Президент Владимир Зеленский осознает риски и в настоящее время не согласен идти на переговоры с Россией. Такая же позиция сохраняется и в украинского общества.

Об этом в интервью The Hill рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк, назвав переговоры "смертным приговором".

"Президент Зеленский однозначно против (переговоров), и украинское общество непреклонно. Мы полностью осознаем риски", - сказал он. Відео дня:

Подоляк предупредил, что Россия воспользуется любой паузой в боевых действиях, чтобы восстановить силы и начать еще более сильное наступление на Украину.

Потому Путин, скорее всего, сосредоточится на войне на истощение, чтобы уменьшить международную поддержку до тех пор, пока его войска не одержат верх, допустил Подоляк.

"Они начнут закулисно манипулировать настроениями, действиями, углублять эту усталость от войны", — сказал он, предупредив, что Россия способна создавать кризисы, такие как отправка подавляющего числа мигрантов к границам Европы.

Также Подоляк отметил, что Москва может "думать о каких-то террористических атаках на инфраструктурные объекты в Европе, чтобы прийти к какой-то переговорной позиции или отстаивать свою выгоду и свои планы".

"Мы очень хорошо понимаем этот вариант и продолжаем обсуждать его с нашими партнерами", — ответил Подоляк.

Война в Украине: актуальные данные

Россия по-прежнему сосредоточилась на захвате Донбасса. Как сообщил в пятницу вечером Генштаб, РФ провалила штурмы на Бахмутском направлении.. Неудачей закончилась и попытка оккупантов улучшить тактическое положение в направлении Невельского.

Институт изучения войны констатирует, что продвижение врага достигло кульминации: Россия не может развить тактические успехи в более широкие оперативные.

Запад склоняется, что российско-украинская война продлится минимум год, но уже "фактически зашла в тупик". В Лондоне считают, что речь идет о войне "на истощение".

Вместе с тем ВСУ все еще не могут пойти в контрнаступление из-за дефицита надлежащего вооружения, пояснил военный эксперт Олег Жданов. "Ситуация патовая – тот, кто первым сформирует резервы и перебросит их на передний край, тот и получит преимущество на поле боя", – отметил он.

ВСУ ликвидировали уже 46 250 оккупантов с начала полномасштабного вторжения РФ и тысячи единиц техники врага.

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