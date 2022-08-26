Российские оккупанты пытались вести штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут и Кодема, но им это не удалось.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.
Отмечается, что на Бахмутском направлении враг нанес огневое поражение из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Тихоновка, Васюкивка, Соледар, Бахмут и Шумы.
Кроме того, враг применили авиацию для ударов у Яковлевки и Кодемы.
"Оккупанты пытались вести штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут и Кодема, успеха не имели", - говорится в сообщении.
Война в Украине: актуальные данные
Институт изучения войны констатирует, что продвижение врага достигло кульминации: Россия не может развить тактические успехи в более широкие оперативные.
Запад склоняется, что российско-украинская война продлится минимум год, но уже "фактически зашла в тупик". В Лондоне считают, что речь идет о войне "на истощение".
Вместе с тем ВСУ все еще не могут пойти в контрнаступление из-за дефицита надлежащего вооружения, пояснил военный эксперт Олег Жданов. "Ситуация патовая – тот, кто первым сформирует резервы и перебросит их на передний край, тот и получит преимущество на поле боя", – отметил он.
ВСУ ликвидировали уже 46 250 оккупантов с начала полномасштабного вторжения РФ и тысячи единиц техники врага.