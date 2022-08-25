Стратегические цели России по захвату всей Украины не изменились.

С 21 марта украинские военные отбили у российских оккупантов территорию размером с Данию.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Заявление Шойгу о якобы специальном замедлении наступления аналитики считают "попыткой оправдать незначительные успехи, российских войск за последние шесть недель".

При этом стратегические цели России по захвату всей Украины не изменились, отмечают в Институте.

С начала возобновления Россией наступления после "оперативной паузы" 16 июля оккупанты захватили примерно 450,84 квадратных км, что примерно равно площади Андорры. С 21 марта Россия потеряла примерно 45 тысяч квадратных км территории (предполагаемая дата самого глубокого продвижения российских войск в Украину), - площадь больше, чем Дания, отмечают эксперты.

"Российские войска не могут развить ограниченные тактические успехи в более широкие оперативные успехи, и их наступление на востоке Украины достигло кульминации. Заявление Шойгу, вероятно, является попыткой объяснить эти недостатки", - говорится в отчете Института изучения войны.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на захвате Донбасса. 24 августа враг в очередной раз пытался установить контроль над Песками и Невельским, но понес потери и отступил.

Провалами закончились штурмы ВС РФ Соледара, Бахмутского и Кодемы.

В День Независимости, 24 августа, русские войска нанесли удары по Харькову, Хмельницкой области, в Днепропетровской области ракеты попали в поезд, сейчас известно о 22 погибших и полусотне раненых.

За полгода боевых действий против Украины противник испытывает дефицит личного состава. По данным украинской разведки, российское командование пытается доукомплектовать свои пехотные части за счет специалистов из состава ракетных войск и военных моряков.

С начала полномасштабного вторжения беженцами стали, по подсчетам Еврокомиссии, 7,5 миллиона украинцев.

Вместе с тем в ГУР считают, что в войне РФ против Украины начался переломный момент. Российские оккупанты начали понимать, что их войска не такие уж и сильные, а системы ПВО не такие надежные, заявляют разведчики.

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