Ударами авиации оккупанты пытались разрушить важные объекты инфраструктуры в районах населенных пунктов Александровка, Лозовое и Ольгино.

Российские оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Противник продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, восстановлении боеспособности подразделений, которые понесли потери", - говорится в сообщении. Відео дня:

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Там враг задействовал ствольную артиллерию для обстрелов гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Середина Буда, Шевченково, Катериновка и Вольное Сумской области.

На Харьковском направлении оккупанты продолжают вести боевые действия с целью удержания занятых рубежей. Они совершили обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии возле Варваровки, Удов, Слатино, Петровки, Борщевой, Великих Проходов, Песчаного, Русских Тишков, Шестаково, Слобожанского, Андреевки и Гусаровки.

Также враг нанес авиационные удары неподалеку Мосьпаново, Первомайского и Байрака. Вел воздушную разведку в районах населенных пунктов Питомник, Черкасская Лозовая и Шестаково.

На Новопавловском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Золотой Нивы, Пречистовки, Павловки и Владимировки. Ударам авиации противника подверглись районы Владимировки и Новомихайловки.

"На Запорожском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов Великомихайловка, Новоселка, Времовка, Малиновка, Дорожнянка, Полтавка, Орехов и Малая Токмачка. Нанес авиационные удары возле Ольговского и Гуляйполя.

На Южнобугском направлении враг продолжил обстрелы районов населенных пунктов Николаев, Кривой Рог, Лупарево, Прибужское, Посад-Покровское, Новогригорьевка, Партизанское, Красная Долина, Великое Артаково, Квитневе, Ивановка, Потемкино, Трудолюбовка, Благодатное, Таврическое, Первомайское, Широкое и Поляна.

"Ударами авиации пытался разрушить важные объекты инфраструктуры в районах населенных пунктов Александровка, Лозовое и Ольгино", - подчеркнули в Генштабе.

Война в Украине: актуальные данные

Институт изучения войны констатирует, что продвижение врага достигло кульминации: Россия не может развить тактические успехи в более широкие оперативные.

Запад склоняется, что российско-украинская война продлится минимум год, но уже "фактически зашла в тупик". В Лондоне считают, что речь идет о войне "на истощение".

Вместе с тем ВСУ все еще не могут пойти в контрнаступление из-за дефицита надлежащего вооружения, пояснил военный эксперт Олег Жданов. "Ситуация патовая – тот, кто первым сформирует резервы и перебросит их на передний край, тот и получит преимущество на поле боя", – отметил он.

ВСУ ликвидировали уже 46 250 оккупантов с начала полномасштабного вторжения РФ и тысячи единиц техники врага.

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