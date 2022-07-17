Сразу семеро бурятов-контрактников писали рапорт об отказе воевать, но их все равно не отпускают.

РФ отправляет бурятов-отказников в СИЗО под Луганском и не дает им вернуться домой. Сразу семеро бурятов-контрактников писали рапорт об отказе воевать, но их все равно не отпускают.

Об этом изданию "Медиазона" сообщила президент фонда "Свободная Бурятия" Александра Гармажапова.

Она передала журналистам аудиозаписи с рассказами военных из Бурятии о том, что они написали рапорты об отказе воевать в Украине. Однако никто не спешит отпускать их домой.

"Мы все написали рапорта, командование отреагировало негативно. То есть начались угрозы со стороны командования... Угрожали на рапорта, говорили, что в ППД (пункт постоянной дислокации) никто не попадет, приезжал начальник военно-следственного отдела по Днепропетровской и Херсонской области. Говорили, что создали штурм-отряд под Луганском, и после СИЗО-1 отправляют всех туда", — рассказал один из военных.

Бурят рассказал, что командование вывозит отказников в военную комендатуру группами по 8-10 человек. После этого военных, которые не хотят воевать, по 3-4 дня держат в гараже. Их кормят всего раз в день. После "пребывания" в закрытом гараже отказников отправляют в СИЗО под временно оккупированным Луганском. Его открыли на базе реабилитационного центра.

"Заставляли писать объяснительные, что мы не отказываемся выполнять боевые действия. То есть рапорта никто не принимал, никто не подписывал, рвали, заставляли писать разные объяснительные. Рапорта рассмотрены не были по сей день. Уже с подачи первого рапорта прошло полторы недели. Никаких сдвигов нет", — рассказали буряты-отказники.

Помимо этого стало известно, что еще одного военного, который четыре месяца воевал против Украины и написал рапорт, не отпустили домой и увезли в прокуратуру. Мать бурята рассказала, что у ее сына две контузии, но его все равно заставляют воевать и не принимают его рапорт.

"Медиазона" сообщает, что рапорты об отказе написали 77 человек, служившие в Бурятии. По словам источника, поводом для этого стало то, что "в бригаде не осталось ни одного танка" и военных "оставили на смерть".

Ранее УНИАН уже сообщал, как в России пытаются наполнить "мясорубку" новыми военными.

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