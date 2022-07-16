Собрана лишь пятая часть из необходимых для отправки в Украину русских военных, говорят журналисты.

Собирать желающих погибнуть за "вождя" в России становится все сложнее. Почти 40 тысяч оккупантов в Украине уже ликвидировали, и слухи об этом уже доползли до Сахалина.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, руководство РФ решило, что для многомиллионной страны собрать пару десятков тысяч людей не станет проблемой. Но не сложилось.

"Эти планы нереализованы. Из этих 65 тысяч призвали не более 10-15 тысяч военнослужащих", - говорит военный эксперт Александр Мусиенко.

Из-за этого в ход пошли призывы пропагандистов росТВ вступать в ряды российской армии. Самый активный - Киселев. Но, судя по последним новостям, эта реклама не очень работает.

"По оценкам правозащитной организации "Свободная Бурятия", более 500 военнослужащих отказались ехать воевать в Украину", - отметил Мусиенко. А тех, кого пытались затолкнуть в автобус, сбежали на ходу.

Как известно, в России из-за санкций останавливаются заводы. Поэтому сотрудникам говорят, что единственный способ сейчас заработать - это идти воевать. А нежелающих воевать ждут "доски позора", на которых пишут их фамилии и размещают их фото.

А некоторые военкомы начали записывать собственные пламенные речи к добровольцам. Но и это не помогает.

Ранее аналитики Института изучения войны отмечали, что оккупационные войска РФ сталкиваются с учащением дезертирства и неповиновения среди личного состава. Укрепить административный контроль над оккупированными территориями россиянам мешает движение сопротивления. Украинские партизаны удачно "охотятся" на коллаборантов и оккупантов.

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