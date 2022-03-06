Аналитики отмечают, что россия с ликвидного перспективного рынка, части большой группы BRIC (Brazil, Russia, India, China), мгновенно превратилась в страну-изгоя.

Все три крупнейших международных рейтинговых агентства опустили рейтинг россии до мусорного уровня.

Об этом сообщает Центр экономической стратегии (ЦЭС).

"Сейчас рейтинг страны-агрессора от Fitch находится на уровне В, от S&P – на уровне ССС-, и от Moody's – на уровне В3. Все три агентства прогнозируют дальнейшее падение рейтингов рф", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оценки отражают не только санкции и ожидаемое экономическое падение. Рейтинговые агентства думают, что Россия объявит дефолт, потому что просто не захочет платить.

Как объясняют аналитики ЦЭС, для любой открытой экономики дефолт суверена автоматически означает отсутствие доступа к любым финансовым ресурсам для госбанков и госкомпаний. Потенциальный отказ от выполнения обязательств означает повышенный риск контроля за капиталом и национализации активов. Это приведет к тому, что даже просто страховать международные торговые операции любому из российской юрисдикции станет намного дороже или же невозможно вообще.

"Украина в трудных финансовых условиях, когда пришлось реструктуризировать внешние долги, могла полагаться на международные финансовые организации и их помощь. россия сейчас не может. Напротив, международное сообщество предпринимает активные шаги для того, чтобы отлучить агрессора от основных финансовых рынков и потоков капитала", - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что россия из ликвидного перспективного рынка, части большой группы BRIC (Brazil, Russia, India, China), мгновенно превратилась в страну-изгоя. Ценные бумаги рф убирают с фондовых индексов - а, значит, и из портфелей крупных индексных фондов, пенсионных фондов.

"На финансовых рынках даже касаться активов рф становится все более токсичным", - резюмировали в ЦЭС.

Вас также могут заинтересовать новости: