Сейчас бои продолжаются сразу в нескольких населенных пунктах вдоль границы.

Ярые путинисты - кадыровцы и боевики группировки "Эспаньола" - избегают прямых столкновений с российскими добровольческими подразделениями. Об этом сообщил представитель "Легиона Свобода России" Алексей Барановский в интервью 24 каналу.

"Тик-ток войска" на то и есть "тик-ток войска". Ничего удивительного, что кадыровцы никогда не появляются там, где действительно жарко", - заявил он, комментируя информацию о внезапном бегстве кадыровцев из Белгорода.

По его словам, не менее "интересным" является российское подразделение "Эспаньола", которое состоит из российских футбольных фанатов и известно своей откровенно нацистской идеологией.

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"Они тоже в интернете очень агрессивно высказываются и против легиона, и против РДК. Однако почему-то они боятся прийти на место встречи. Вы знаете, что и в РДК, и в легионе тоже есть выходцы из футбольных клубов. Однако сами путинисты не спешат на этот вызов", - рассказал Барановский.

Рассказывая о текущей ситуации в приграничных районах России, он заметил, что поселок Теткино в Курской области, который сейчас у всех на слуху, является лишь одной из многих точек противостояния с правительственными силами.

"Просто внимание приковано именно к Курской, ведь для них это такая "новинка". Но в Белгородской области тоже в приграничных селах ситуация очень напряженная. Там как минимум 3 - 5 населенных пунктов, где происходят активные бои. Вообще серая зона сейчас значительно подвинулась от российско-украинской границы вглубь территории России", - заявил он.

Рейд добровольцев в Белгородскую и Курскую области

Как писал УНИАН, повстанцы призвали жителей Белгородской и Курской областей немедленно эвакуироваться, чтобы не попасть под удары. Также они просят путинские власти не мешать людям, которые бегут из приграничных районов.

На фоне серии взрывов в Белгороде позакрывались все торговые центры. Предприниматели говорят, что это была "рекомендация" властей.

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