Бой с невидимым противником продолжался на большом расстоянии от государственной границы Украины.

Опальный лидер Чечни Рамзан Кадыров продемонстрировал очередное пропагандистское видео, на котором "кадыровцы" якобы героически ведут бой с украинскими защитниками.

На нем показаны удары из стрелкового вооружения и гранатометов. Кадыров в посте утверждал, что удар был нанесен по украинским силам в районе населенного пункта Сотницкий Казачок Харьковской области.

Однако, как сообщили в Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины (СтратКом), события на видео развернулись на территории РФ.

"Непритязательному зрителю кажется, что "ахматовцы" ведут бой с воинами ВСУ. Однако технологии OSINT свидетельствуют о том, что бой с невидимым противником продолжался на территории Белгородской области на большом расстоянии от государственной границы", – говорится в сообщении.

В Страткоме пошутили, что поскольку со стороны России участие в "битве" принимал чеченский батальон "Ахмат", то можно предположить, что "кадыровцы подстригали чайные деревья".

Tik-Tok войска Кадырова - последние новости

Видео из Белгородской области - уже далеко не первый фейковый ролик "боев", в которых якобы участвовали "кадыровцы". Именно за такие фейки подразделение прозвали "тик-ток войсками".

К примеру, в 2022 году Служба безопасности Украины получила доступ к телефону одного из "кадыровцев", который приехал на войну в Украину, и нашла в нем много дублей с постановочными выстрелами РПГ в якобы "масштабной" битве. Тогда вместо боев с украинскими защитниками эти "пехотинцы Путина" героически "воевали" с соснами в лесах Луганщины.

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