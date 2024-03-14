Предприниматели говорят, что такова была "рекомендация" властей.

В Белгороде начали массово закрываться торговые центры из-за угрозы обстрелов.

Как сообщают российские СМИ, в частности до конца дня не будут работать ТЦ "СитиМолл", "Рио" и "МегаГринн". В торговом центре "Рио" отменили все мероприятия, запланированные на 16 и 17 марта.

В сообщении ТРЦ "Рио" прямо говорится, что решение прекратить работу было принято на основе "рекомендаций" местных властей.

Видео дня

Ситуация в Белгородской области

Как писал УНИАН, в четверг, 14 марта, в Белгороде на фоне сирен воздушной тревоги прогремела серия взрывов. В сети появились видео, на которых слышны звуки "прилетов" и виден подымающийся дым от возникшего пожара.

Белгородские власти заявляют о гибели двух человек – мужчины и женщины, которые ехали в своих автомобилях в момент обстрела. Российские повстанцы говорят, что мужчины был военнослужащим, а путинские власти утверждают, что это был гражданский.

На фоне обстрелов и боев в приграничных районах Белгородской области началось стихийное бегство населения. Повстанцы призывают людей самостоятельно уходить из опасных районов и просят путинские власти не препятствовать эвакуации людей.

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