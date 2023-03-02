Экс-депутат Госдумы Игорь Яковенко: Войну начал лично Путин, но отвечать будет каждый россиянин

Российский оппозиционер, социолог и экс-депутат Госдумы Игорь Яковенко в интервью УНИАН рассказал, что распад России неизбежен, почему Запад никогда не был в этом заинтересован, а также высказался о коллективной ответственности россиян за войну, в которую их вовлек Путин.

Начнем с того, куда движется РФ и движется ли она к развалу. Знаем о трех "лагерях": одни говорят, что 100% нельзя этого допустить, другие – что Россия должна распасться на федерации, третья – что "отвалится" только часть. В последнее время часто звучат комментарии, что Запад взял курс на развал РФ. На днях Путин заявил, что Запад в этом заинтересован. Это созвучно и с Мюнхенской конференцией, и с поставками Украине большого количества вооружений. И даже Китай уже озвучил свою позицию, свой "мирный план", каким бы он ни был. Как вы думаете, имеет ли это все связь с реальностью? Действительно ли Запад заинтересован в развале РФ?

Запад боится развала РФ, как страшного суда. Так было всегда. На Западе нет ни одного сколько-нибудь известного политика, который бы хотел и публично озвучивал свои желания, намерения о развале РФ. Более того, Запад и распада Советского Союза категорически не хотел и всячески препятствовал этому. Как известно, американский президент приезжал к главе независимой Украины с большим желанием уговорить не выходить из состава Советского Союза. Были намерения, чтобы Кравчук не подписывал Декларацию о суверенитете. Это позиция Запада. Запад ищет простых решений, а это – сохранить одного оппонента, одного врага. Это удобнее, чем создавать хаос, неопределенность и в конечном итоге расползание ядерного оружия, чего боялись больше всего. Именно поэтому Украину ломали через колено и склонили, чтобы она подписала Будапештский меморандум и отказалась от ядерного оружия в пользу России. Запад никогда не был заинтересован в распаде Советского Союза, а тем более в распаде РФ. Ни одного западного политика такого нет. Поэтому Путин все это выдумал, все наврал.

В намерениях Запада поставлять Украине оружие нет ничего такого, что показывало бы его намерение развалить РФ. Там есть одно единственное желание – добиться того, чтобы российские оккупанты убрались с украинской земли. В этом совпадают намерения Украины и Запада.

Что касается дальнейшей судьбы РФ, то Украину это мало интересует, что, может быть, и опрометчиво, потому что Россия все равно никуда не денется, она останется соседом, поэтому важно, что там будет. Но, по крайней мере, сейчас и у президента Украины, и доминирующее настроение в Украине такое: вы только от нас отстаньте, а там делайте, что хотите. Конечно, это все полная ерунда.

Что же касается настроений внутри российской оппозиции, российского протеста, это уже другой вопрос. Это те люди, которые пытаются сопротивляться, находясь внутри России или в эмиграции. Люди, которые думают, как сделать так, чтобы Россия перестала быть тоталитарным фашистским государством. И есть серьезные основания считать, что если Россия сохранится в этих границах, если она сохранит ядерное оружие и членство в Совете безопасности ООН, то рано или поздно в РФ возродится агрессивная империя, даже если сейчас они потерпит тяжелое поражение. Более того, я убежден, что, если сейчас Россия потерпит поражение и будет отброшена на границы 1991 года, а власть Путина сохранится, РФ продолжит воевать, просто линией фронта станет граница 91-го года.

РАСПАД РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ НЕМИНУЕМ

Если говорить о тенденциях, то распад Российской империи в той или иной степени неминуем. Есть очень сильные, центробежные тенденции, которые сейчас не видны и не чувствуются, потому что они подавлены силой. Они были сильны ранее. Это референдум о независимости Татарстана в 1992 году, когда подавляющее большинство граждан этой страны проголосовали за выход из состава России. Это две чеченские войны. И если сейчас исчезнет имперское, цементирующее, удерживающее силой государство, то центробежные движения начнут преобладать, и Россия начнет разваливаться, как карточный домик. И не только по национальным республикам (Татарстан, Тыва, Якутия, республики Северного Кавказа), где потенциал отделения довольно сильный, но и по русским регионам, таким как Дальний Восток, Урал, Сибирь, Камчатка и так далее. Я думаю, что эта тенденция возобладает. Не утверждаю, что она обязательно восторжествует, но при поражении России начнет себя проявлять.

Хорошо это или плохо? Не самый лучший период. Это будет смута, перерастание империалистической войны в войну мафиозных кланов за передел собственности и территорий. Во всяком случае, скорее всего, после этого Россия перестанет кому-либо угрожать как единая империя, которая обладает стремлением пожирать куски территории и пожирать людей в соседних странах, что мы сейчас наблюдаем по отношению к Украине. Если Россия сохранится в этих границах, угроза останется. Если РФ переживет период распада, то отдельные ее части будут вполне в состоянии начать преобразовываться в нечто более цивилизованное, в том числе и с помощью западного мира. Хотя этому тоже никто не дает никаких гарантий.

Когда речь идет о распаде, почему-то всегда вспоминается Китай, который заинтересован в некоторых регионах РФ. Многие говорят, что пункты "мирного плана" Китая говорят о его желании поучаствовать в дележке "шкуры медведя". Так ли это? Нужно ли это Китаю?

Китай ведет довольно сложную самостоятельную политику. На своем 20-м съезде Китай взял курс на милитаризацию, на ужесточение внутренней политики и внешне на экспансию.

Более-менее очевидно, что для Китая поражение России в этой войне является очень выгодным, потому что он будет стараться приобрести северные территории, которые на его картах уже обозначены китайскими названиями. Такая тенденция есть. В то же время Китай заинтересован в том, чтобы противостоять Западу, США, поэтому сейчас он обозначает себя практически как союзником России. Он снабжает РФ обмундированием, оборудованием, нелетальным оружием. Действительно сегодня образовалась полуось Москва-Пекин.

У Китая более сложная позиция, чем только стремление восстановить свой контроль над тем, что он называет северными территориями. С одной стороны, Китай заинтересован в том, чтобы эта война затянулась и, прежде всего, истощила США. С другой стороны, Китай хочет, чтобы была истощена Россия, и в конечном итоге это позволило бы ему реализовать свой план по восстановлению или захвату северных территорий.

Каким образом США могут отреагировать, если будет подтвержден факт передачи Китаем оружия России, что сейчас называют пересечением "красных линий"?

К сожалению, набор инструментов, с помощью которых США могут воздействовать на Китай, очень ограничен. Это санкции, уход западных компаний из Китая, что произошло в России. В Китае достаточно много компаний, которые финансируются и принадлежат западным структурам. Насколько этот удар будет сильным по китайской экономике, или это будет удар по американской экономике – на этот вопрос должны ответить специалисты. Думаю, китайская экономика – это огромный и устойчивый механизм, и трудно сказать, кому будет больнее при этом столкновении – Китаю или США. В любом случае таким давлением Китай не остановить.

У США и Запада в целом явно недостаточно ресурсов и инструментов для того, чтобы изменить политику Китая. Китай – мощное самостоятельное государство. И, к сожалению, сейчас Китай взял курс на укрепление империи, военной машины и на внешнюю агрессию.

В апреле Макрон летит на встречу с Си. Конечно, он говорит, что будет его убеждать не поддерживать РФ. Как думаете, какая на самом деле цель этого визита?

Я думаю, что цель внутриполитическая, потому что Макрон делает ставку на свою роль миротворца, дипломата. Этим он занимался в своих многочасовых беседах с Путиным.

Франция пытается играть роль главной страны Европы, и Макрон как "главный" европеец пытается таким образом этот свой статус утвердить. Я не уверен, что у него что-то получится. Скорее, нет, чем да. Я с трудом представляю те инструменты, с помощью которых Макрон сможет изменить курс такого международного гиганта, как Китай. Мне кажется это маловероятно.

ЕВРОПЕЙЦЫ ИСКРЕННЕ НЕ ПОНИМАЮТ, ЧТО ПУТИН ПРОСТО ФАШИСТ

СМИ распространили информацию, что Германия, Франция, Великобритания работают с Украиной по оборонному пакту с целью, чтобы Украина провела наступление, вернула кое-какие границы и начала переговоры в обмен на немедленные гарантии безопасности здесь и сейчас. Спикер правительства ФРГ эту информацию опроверг, указав на то, что во время общения Макрона, Шольца и Зеленского этот вопрос не играл никакой роли. Но что это значит?

Я не присутствовал ни при одном таком разговоре, поэтому не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Но могу только одно сказать: по-моему, уже и европейцы, и американцы поняли, что позиция Украины о недопущении переговоров с Путиным и с РФ до выхода на границы 91-го года неизменна. Мне кажется, что уже все западные лидеры поняли, что разговаривать с Украиной на эту тему бесполезно. Постоянные попытки непрошенных миротворцев выступить с какими-то инициативами будут продолжаться, но маловероятно, что с Украиной в этом направлении кто-то будет работать. Уже всем объяснили, что это невозможно.

В Европе демократия. Там очень много хороших и немножко наивных людей, которые искренне не понимают, как может в 21 веке руководить европейской страной, какой они считают Россию, человек, который просто взял и начал убивать, бомбить мирные города. Я общаюсь с европейцами, и среди них есть достаточное количество таких людей, которые говорят: "Ну, объясните же ему, что так не надо, что ему не выгодно это делать". И это желание избирателей политикам приходится как-то выполнять, ехать и объяснять. И говорят: "Вот я пытался объяснить, а он ни в какую. Действительно у него растут клыки, рога и шерсть на лице, просто телевизор это не показывает".

Этот "разрыв" реален. Вот Путин живет в информационном "пузыре", где нет никакой Украины, где есть великая Россия, которая имеет полное право захватить Украину. А европейцы живут в своем "пузыре", они искренне не понимают, что в 21 веке в Европе можно так себя вести. И дело не в том, что Путин чего-то не понимает, Путин просто уголовник и фашист. Но людям кажется, что это все в прошлом.

ВОЙНУ НАЧАЛ ЛИЧНО ПУТИН, НО НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БУДЕТ КАЖДЫЙ РОССИЯНИН

В Европе говорят, что если Путин уйдет, то все прекратится, что дело не в коллективном "путине", а в одном человеке. Вы можете с этим согласиться? Или народ сотворил этого царя, а не наоборот?

Ни то, ни другое. Оба утверждения ложные.

Никаких нет сомнений, абсолютно доказано поминутно и пошагово, что эту войну начал лично Путин. Если бы не он, то эта война бы не началась. Это доказано многочисленными свидетельствами того, что происходило до войны. И заседанием Совета безопасности в прямом эфире, на котором руководители силовых структур стояли в мокрых штанах и не знали, как ответить на вопросы Путина. Он ломал их через колено. Известно и доказано, что Генеральный штаб был против этой войны. Известно, что очень многие из окружения Путина были против войны. И о том, что война началась очень многие высокопоставленные чиновники не знали до самой последней минуты. Это факт.

Вместе с тем, начав эту войну, Путин вовлек в нее, в это преступление огромное количество людей. И безусловно, соучастниками преступления стало все высшее руководство России, все без единого исключения депутаты Госдумы, все сенаторы, военачальники, практически все правительство и огромное количество рядовых граждан. Преступниками стали все, кто с оружием в руках пересек украинскую границу.

Говорить о том, что это народ породил Путина, значит, не знать реальную историю России последних 30-ти лет. Путин стал результатом спецоперации "Преемник". Проблема стала заключаться в том, что окно возможности, когда можно было удержать Россию от сползания сначала в авторитарный режим, а потом в тоталитарный, захлопнулось в начале 90-х годов. И движение в сторону тоталитарного режима стало неотвратимым. Никакой возможности свернуть с этого пути у страны больше не было. Но это не означало неизбежность войны. Война стала неизбежной после спецоперации "Преемник". И у нее есть конкретные фамилии и имена. А когда вы говорите о том, что российское общество породило Путина, вы фактически снимаете с Путина и с конкретных преступников ответственность. Это очень опасная и ошибочная формула.

Есть проблема коллективной ответственности, которую несет каждый человек. Она не определяется наличием того или иного паспорта или национальности. Я вот не знаю, кто больше отвечает за происходящее – бывший канцлер ФРГ Шредер, который поддерживал путинский режим самым серьезным образом или какой-то автомеханик из Рязани с российским паспортом?

РОССИЯ С 90-Х ГОДОВ ХОЧЕТ ПОГЛОТИТЬ БЕЛАРУСЬ, ЛУКАШЕНКО СОПРОТИВЛЯЕТСЯ

В сети появился секретный документ, якобы Кремль решил захватить Беларусь до 2030 года. И на этом фоне Лукашенко "не верит, что ВСУ зайдут в Беларусь", хочет "народное ополчение" и 100-тысячную тероборону. И учения в Беларуси резко стали носить оборонный характер. Путин собирается свергнуть Лукашенко, и он готовится?

Я думаю, что с конца 90-х годов, когда активно развивалась идея Союзного государства, все это время был прицел на то, чтобы поглотить Беларусь. Лукашенко сопротивляется. Он более опытный и более живучий диктатор, чем Путин. Ему удается выживать в таких сложных условиях. Я думаю, что сопротивляться он будет до конца, и ресурсы у него есть хоть и небольшие. Но то, что он умудряется не вступать в войну непосредственно своими Вооруженными силами при серьезном давлении, показывает, что у него этот ресурс сопротивления поглощению есть. Он по-прежнему умеет вот так растопыриться, чтобы его Путин не проглотил.

По версии Юрия Фельштинского, один из путей капитуляции России – это освобождение Беларуси от российских войск, от Лукашенко. И дальше все посыплется. Вы с этим согласны?

Я не понимаю логику, не понимаю. Кто будет освобождать Беларусь, если по-прежнему существует непобежденная Россия и неразгромленные российские вооруженные силы.

Речь шла о полке Калиновского, который воюет в Украине, плюс украинские военные могли бы присоединиться.

Я думаю, что это фантазии. Для Украины это будет агрессия по отношению к другому государству. Украинское политическое и военное руководство на это просто не пойдет. Если отвлечься от конспирологических теорий, а посмотреть на это глазами Запада, Европы и США, то сколько угодно можно говорить о том, что Лукашенко – диктатор и узурпатор, но это суверенное государство. Да, это государство является союзником Путина и территорией, из которой осуществляется нападение на Украину, но тем не менее Беларусь не находится в состоянии войны. И просто так взять и перейти границы Беларуси, мне кажется, это будет огромная авантюра. Сейчас Украина является флагманом свободного мира и обладает огромным авторитетом. Вот этот авторитет сразу будет очень сильно уронен. Этого просто не будет.

Катерина Шварц, Тала Калатай