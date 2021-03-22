В Якутске руководителя школьного военно-патриотического кружка «Патриот» обвиняют в растлении детей.
Читайте такжеВ России мужчина убил сестру из-за "непорядочности" (видео 18+)Об этом пишет Медуза.
Бабушка 10-летней школьницы, посещавшей кружок «Патриот», заявила в полицию, что руководитель кружка совершил в отношении ее внучки насильственные действия сексуального характера.
Выяснилось, что ранее 13-летняя школьница также обвиняла мужчину в развратных действиях. Она рассказала, что это произошло в июле 2020 года в автобусе во время поездки в поход.
Руководителя кружка арестовали. Издание NewsYkt пишет, что его зовут Максим Местников. В конце 1990-х - начале 2000-х годов он был депутатом Ил Тумэна - высшего законодательного органа Якутии.
Сообщается, что мужчина неоднократно выдвигал свою кандидатуру на пост мэра Якутска, а также подавал заявки на участие в выборах президента Якутии и депутатов Госдумы РФ.
По информации издания Sakhaday, Местников известен в Якутии как общественный активист и создатель инициатив для школьников и студентов.
Издание обнаружило, что в 2020 году он был уволен из другой школы Якутска после жалоб учениц на нежелательные прикосновения. Местников обжаловал решение об увольнении в суде, но ему отказали в удовлетворении иска.
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