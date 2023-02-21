Это связано с угрозой ударов со стороны войск РФ.

Министерство образования и науки рекомендовало учреждениям образования с 22 по 24 февраля организовать учебный процесс в дистанционном формате.

Как заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет, это превентивная мера перед годовщиной начала полномасштабной войны России против Украины, целью которой является обеспечение жизни и здоровья всех участников образовательного процесса.

"Обратился к начальникам областных и Киевской городской военных администраций, руководителям учебных заведений с рекомендацией с 22 по 24 февраля 2023 организовать образовательный процесс в учебных заведениях в дистанционном формате", – отметил он.

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Он также напомнил, что в результате агрессии РФ в Украине повреждено 3128 учебных заведений, из которых 441 разрушено полностью. От рук оккупантов погиб 461 ребенок, 926 получили ранения.

Еще до того, как глава МОН выступил с таким призывом, о намерении перевести школы на дистанционное обучение объявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Аналогичное объявление делал мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который сообщил, что о переводе на онлайн 23 и 24 февраля просили родители школьников. О таком же решении на эти же даты сообщил мэр Ривного Александр Третьяк.

Во Львове и области, как сообщили во Львовском горсовете и ОВА, школы сами принимают решение о формате обучения на 23-24 февраля, часть перейдет на онлайн.

В Киеве школы будут работать в смешанном формате обучения, то есть так же, как было с начала учебного года. Родители могут принять решение оставить ребенка дома и подключить его к онлайн обучение.

А в Киевской области 22-24 февраля учебные заведения будут работать дистанционно, заведениям дошкольного образования рекомендовано работать в режиме дежурных групп.

Образовательным учреждениям Тернопольской, Одесской областей власти также рекомендует работать дистанционно с 22 по 24 февраля. Отдельные громады в других областях (например, в Нежине на Черниговщине) также приняли решение перейти на онлайн-обучение на эти дни.

Массированный ракетный удар по Украине-последние предупреждения

От украинской власти все чаще слышны предупреждения о том, в "сакральные" для россиян даты, 23 февраля (День Советской армии) и 24 февраля (годовщина полномасштабного вторжения в Украину), захватчики могут прибегнуть к массированным атакам или иным действиям. В частности, советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк прогнозировал, что враг может нанести удары в три волны, а секретарь СНБО Алексей Данилов утверждал, что враг планирует массированную атаку в годовщину вторжения в Украину. Кроме этого, российская пропаганда заявляла о подготовке к широкому применению авиации.

Накануне в Воздушных силах Вооруженных сил Украины предупредили, что 23-24 февраля возможны нестандартные действия врага, обострение, несколько волн атак.

По состоянию на утро 21 февраля было известно, что в Черном море на боевом дежурстве находится пять вражеских кораблей и носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют.

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