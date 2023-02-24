Медведев пообещал россиянам, что "победа будет достигнута" и Россия "вернет все свои территории".

Зампред Совфеда РФ Дмитрий Медведев не нашел никаких поводов для радости за год полномасштабного вторжения в Украину. Вместо отчета о мнимых успехах оккупантов Медведев предрек "тяжелые" переговоры о мире.

В своем Telegram Медведев назвал оккупантов, уничтожающих "корни неонацизма" "героями". Бывший президент РФ пообещал россиянам, что "победа будет достигнута" и Россия "вернет все свои территории".

"Дальше будут переговоры, которые, я уверен, станут тяжёлыми и нервными", - написал Медведев, добавив, что Украиной якобы управляют США.

При этом Медведев пишет, что стороны не примут "реальных границ" (вероятно, друг Путина намекает на оккупированные территории - УНИАН), намекая, что мирные договоренности снова "спровоцируют" россиян на новую войну.

Медведев в своем репертуаре снова заявил, что границы Украины "надо отодвинуть как можно дальше, даже если это будут границы Польши".

"Уничтожить неонацизм дотла. Чтобы не тратить потом время на отлов остатков бандеровских банд по малороссийским лесам. Чтобы мир обрёл долгожданное спокойствие", - истерит Медведев.

Что Россия готовит 24 февраля – мнения военных и экспертов

И военные, и эксперты сходятся во мнении, что Россия, скорее всего, осуществит на честь годовщины вторжения в Украину, 24 февраля, новую массированную атаку.

Из-за угрозы новых обстрелов украинские школы в этот день перевели на дистанционное обучение.

Однако накануне появились сообщения от разведки и Генштаба о подозрительных новых перемещениях российских войск вблизи Черниговской области.

Кроме того, последнюю неделю не утихали разговоры о попытках России дестабилизировать ситуацию в Молдове, в том числе путем привлечения гибридных сил в Приднестровье.

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