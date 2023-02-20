До 24 февраля Россия сможет накопить ракеты для нанесения массированного удара по Украине, говорит эксперт.

Военный эксперт Александр Коваленко убежден, что Россия еще не начала новое масштабное наступление. Он говорит, что сейчас мы наблюдаем первый этап подготовки к нему.

В интервью "Обозревателю" он заявил, что этот первый этап может растянуться на неделю или даже полторы. А вот уже 24-го февраля, в годовщину полномасштабного вторжения в Украину, активизация наступательных действий может достичь своего апогея.

Коваленко озвучил страшные планы Кремля к этой знаковой для него дате. Так, будет выступление Путина, также Россия до 24 февраля сможет накопить ракеты для нанесения массированного удара по Украине.

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"Следовательно, они могут это скомбинировать, чтобы придать какое-то большее значение этим наступательным действиям. Если им удастся как-то повысить эффективность этого ракетного удара и если они смогут на какое-то время повредить нашу энергетическую инфраструктуру и погрузить Украину в такой временный блэкаут, как было осенью (на несколько часов или на сутки), они попробуют этим заполнить информационный вакуум", - говорит эксперт.

То есть РФ хочет скомбинировать так, подытожил Коваленко: удар, наступление, выступление Путина, морально-психологическое давление на украинцев, манипуляции относительно того, что ВСУ покидают позиции.

Обращение Путина к парламенту РФ

Путин решил обратиться к российским депутатам перед годовщиной вторжения в Украину - 21 февраля.

Помимо выступления в парламенте РФ, у диктатора запланирован "митинг-концерт" в Лужниках, где, очевидно, состоится "празднование" годовщины нападения на Украину.

Песков заявлял, что Путин уделит особое внимание теме войны с Украиной в своем послании Федеральному Собранию РФ.

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