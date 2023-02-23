В частности, возле границы фиксируется движение колонн российской военной техники без знаков распознавания с живой силой.

Российские захватчики готовят возможные провокации возле приграничья Черниговской области. Об этом сообщает Оперативное командование "Север" в социальной сети Facebook.

"Оккупанты готовят возможные провокации к годовщине полномасштабного наступления, скорее всего, с целью обвинения украинских защитников в нарушении территориальной целостности. Об этом свидетельствуют данные разведки, где зафиксировано движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью без знаков распознавания и с живой силой, которая была одета в пиксель, похожий на форму Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

"Отмечаем, что Силы обороны Сиверщины держат ситуацию под контролем и, в отличие от войск противника, никогда не прибегали к провокациям и не имеют подобной цели. Каждый воин придерживается общепринятых правил ведения войны, не посягая на чужие территории, а исключительно защищает родную землю от наглого и коварного врага", - отмечается в сообщении.

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Угроза обстрелов 24 февраля-что известно

Глава Главного управления разведки при Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что на годовщину полномасштабного вторжения Россия готовит "небольшой ракетный удар".

Между тем, школы в Украине перевели на "дистанционку" из-за угрозы обстрелов на "сакральные даты".

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