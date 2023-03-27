Определенные этнические территории получат возможность выйти из состава РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что после того, как Россия проиграет войну против Украины, ее не ждет полный распад, о котором говорят отдельные эксперты и политики.

В то же время процесс отделения "определенных этнических территорий, имеющих другую историю", будет запущен, отметил он в интервью УНИАН

"Есть объективные процессы. Это 140-миллионная страна с определенным объемом ресурса, территории и так далее. И там есть ядерное количество людей, которое заинтересовано в сохранении себя как аутентичной территории. Они заинтересованы в сохранении российской идентичности, хоть и не знают, что это такое, ведь РФ чужую историю воровала и переписывала. … Распада как такового в принципе не произойдет. Но определенные этнические территории, имеющие другую историю, другое видение, иные социальные отношения, получат окно возможностей для того, чтобы реализовать то, что не смогли в начале 1990-х, когда парад суверенитетов ограничился распадом только "канонического СССР", а они остались в составе Российской Федерации. Сейчас этот процесс будет дозапущен и доигран", – считает он.

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По словам Подоляка, с военным поражением россиян произойдет обнуление концепции "величие в обмен на качество жизни", которую Кремль "продавал", чтобы избежать бунтов.

"Россия живет в нищете, в абсолютно неразвитой инфраструктуре. А обнуление "величия", которое сейчас происходит в Украине, русские спросят, на что они разменяли качество жизни", – считает советник главы ОПУ.

Он уверен, что от России останется "сердцевина", которая при том не будет уграть важной роли в мире.

"Она в глобальном разрезе не будет восприниматься как страна, которая может и должна находиться в G8 или G20. Ее экономика – абсолютно отвратительная, сырьевая, с очень маленьким КПД полезности для человечества. А с точки зрения технологий – это вообще максимально отсталая страна. Россия будет занимать то место, которое ей должно быть. Она будет меньше фигурировать в глобальной повестке обсуждения, глобальной информационной повестке", – резюмирует Подоляк.

Распад России - прогнозы

Российские политики и эксперты после начала полномасштабной войны в Украине неоднократно пророчили РФ распад. Оппозиционер, социолог и экс-депутат Госдумы Игорь Яковенко считает, что многие регионы всегда хотели отделиться, и это может произойти. По его словам, может остаться одна "Московия", в которую войдут Москва и область. А политолог Андрей Пионтковский заявлял, что якобы Рамзан Кадыров, глава Чечни, готовится к войне за независимость.

Звучали также мнения, что раскол России может произойти после постановки вопроса о выплате Украине репараций.

Секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов считает, что распад России начнется с Кавказа.

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