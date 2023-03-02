Данилов подчеркнул, что распад России неизбежен.

Секретарь СНБО Алексей Данилов прогнозирует, что в ближайшее время начнется распад Российской Федерации. По его словам, процесс фрагментации России начнется с Кавказа.

"Война там уже идет годами, они не обращали на это внимания и немножечко скрывали. Но поверьте, количество желающих выступить за свою независимость от России, чтобы это перешло в гражданскую войну на территории России, огромно. Потому что Россия – это колониальная страна, и они уже не будут держать эти колонии, как это делали до сих пор", – отметил он в эфире телемарафона.

Данилов подчеркнул, что распад России неизбежен, он произойдет "в ближайшее время, при нашей жизни". И к такому развитию событий должен готовиться Запад.

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"Если они считают, что они могут вести каким-то образом какие-то там переговоры, с кем-то договариваться, считать, что они могут что-то там модерировать на территории России – это невозможно, это работает по другим законам. Имейте в виду, что мир должен быть готов к тому, что Российская Федерация начнет лопаться. Она лопнет, как наш переспевший херсонский арбуз, и это будет в ближайшее время. Начнется это с Кавказа", – подытожил Данилов.

Распад Российской Федерации: прогнозы

О распаде России после поражения в войне, развязанной против Украины, говорят уже не первый месяц. Кто-то говорит, что это неизбежно, другие – предостерегают от таких мыслей, поскольку со многими субъектами договариваться будет труднее, чем с одним.

Однако сторонников теории неизбежного распада РФ в последнее время становится больше. Российский оппозиционер, социолог и экс-депутат Госдумы Игорь Яковенко высказал мнение, что в России существуют очень сильные центробежные тенденции, которых пока не видно. И когда "центр" начнет давать слабину, эти центробежные движения начнут преобладать. Он прогнозирует, что в результате таких трансформаций РФ развалится как карточный домик.

В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что распаду Российской Федерации будет способствовать и победа Украины в войне. Он подчеркнул, что это будет сложно, но Россия "будет демонтирована в том виде, в котором она есть на сегодняшний день".

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