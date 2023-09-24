Премьер-министр Чеченской Республики Ичкерия отверг теорию, что Кадырова могла отравить ФСБ РФ.

Премьер-министр Чеченской Республики Ичкерия за рубежом Ахмед Закаев заявил, что Рамзан Кадыров в течение 15 лет употреблял наркотики. По его мнению, такая зависимость и довела лидера Чечни до "больничной койки".

На прошлой неделе оппозиционер Абубакар Янгулбаев заявил, что Кадыров "умер". Тем временем в Кремле замалчивают состояние лидера Чечни. Вместе с тем ГУР МО Украины утверждало, что состояние Кадырова действительно тяжелое. Со своей стороны Ахмед Закаев говорит, что чеченский "дон" длительное время принимал "успокоительное", а вернее, наркотики.

Это привело к ожидаемым проблемам со здоровьем. В частности, в ОАЭ Кадырову попытались пересадить почку, но она "не прижилась".

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"Из-за этого у него произошли очень серьезные осложнения со здоровьем", - указал Закаев 24 Каналу.

В то же время он отверг теорию, что лидера Чечни могла отравить ФСБ РФ, как считают некоторые эксперты. Закаев говорит, что Кадыров все еще слишком ценная фигура для Кремля: он полезен для России именно "живым" и создание альтернативного ему "лица" требует много времени.

В то же время "смерть" Кадырова позволит сделать из него "мусорный ящик", в который Россия сможет сбросить часть своих преступлений, подчеркнул Закаев.

"Он - мусорный ящик, которого создали в Чечне. Весь негатив, который есть у Чечни или последствия преступлений, которые российские спецслужбы и Россия совершили в Чечне - они переведут это все на Кадырова", - отметил он.

Песков отказался уточнять, в каком состоянии находится Кадыров

Напомним, слухи о "смерти" Кадырова распространились вместе с сообщением Янгулбаева 17 сентября. На следующий день росСМИ "поймали" пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова и попытались уточнить, что произошло с Кадыровым. В ответ Песков сказал, что Кадыров - не компетенция Кремля, поэтому никаких справок о состоянии его здоровья не будет. В то же время 18 сентября на сайте главы Чечни появилось распоряжение об отпуске Кадырова. Отмечалось, что он оформил его от 3 июля.

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