Житель Москвы позвонил в «Ростелеком» и пригрозил взорвать ближайший офис компании, если ему не восстановят интернет-соединение. Полиция установила личность звонившего и пришла к нему с обыском.
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О происшествии сообщает Mash. Отмечается, что мужчина по имени Виктор работал в удаленном режиме, но потерял доступ к сети на полчаса и позвонил оператору.
Оператор «Ростелекома» сообщил об угрозе взрыва руководству, а те — полицейским. Звонившего быстро вычислили по номеру, силовики устроили в его доме осмотр на наличиие взрывчатых веществ. Мужчина объяснил полиции, что вспылил.
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