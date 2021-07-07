Полицейские в Анапе покачали на качелях пьяного россиянина, когда ждали приезда скорой помощи.
Происходящее попало на видео, которое опубликовало издание «Подъем».
На кадрах видно, как два сотрудника патрульно-постовой службы в парке качают мужчину, находящегося в нетрезвом состоянии. В МВД изданию рассказали, что ничего необычного в этом нет.
«Сотрудники полиции вызвали скорую и ожидали прибытия. Ну и просто качнули. Ничего такого тут нет - просто качнули», - рассказали в ведомстве.
В соцсетях шутят, что таким образом полицейские пытали пьяного мужчину, чтобы вызвать эффект "алкогольного вертолета".
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