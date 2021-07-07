В соцсетях шутят, что таким образом полицейские пытали пьяного мужчину, чтобы вызвать у него эффект "алкогольного вертолета".

Полицейские в Анапе покачали на качелях пьяного россиянина, когда ждали приезда скорой помощи.

Происходящее попало на видео, которое опубликовало издание «Подъем».

На кадрах видно, как два сотрудника патрульно-постовой службы в парке качают мужчину, находящегося в нетрезвом состоянии. В МВД изданию рассказали, что ничего необычного в этом нет.

«Сотрудники полиции вызвали скорую и ожидали прибытия. Ну и просто качнули. Ничего такого тут нет - просто качнули», - рассказали в ведомстве.

В соцсетях шутят, что таким образом полицейские пытали пьяного мужчину, чтобы вызвать эффект "алкогольного вертолета".

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Автор: Денис Прядко