Член Совета Федерации и экс-губернатор Липецкой области Олег Королев сел пьяным за руль, сбил дорожные знаки и уснул, когда прибыли правоохранители.
Видео инцидента, которое произошло в Липецке, опубликовал Telegram-канале Baza.
По данным издания, от медосвидетельствования он отказался.
В комментарии газете «Ъ-Черноземье» экс-губернатор объяснил, что ему якобы стало плохо в машине.
«Придавило у меня сердце вчера, к сожалению, в последние годы оно меня иногда подводит - у меня мерцательная аритмия. В глазах потемнело, попытался одно лекарство выпить - не помогает», - сказал он.
69-летний Королев добавил, что якобы сам обратился к инспекторам, которые отвезли его домой.
Олег Королев впервые был избран руководителем региона в 1998 году, он возглавлял Липецкую область более 20 лет.
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