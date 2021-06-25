Женщина получила термический ожог 40% тела.

В России мужчина облил бензином и поджег женщину, с которой праздновал свой день рождения.

Об этом сообщается на сайте СК РФ по Республике Саха.

Инцидент произошел 21 марта 2021 года. По данным следствия, 38-летний житель Жиганского праздновал в бане день рождения. Вместе с ним пили его жена и знакомые.

В ходе застолья на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к гостье он вышел из бани "покурить". После чего направился в гараж, где взял канистру с бензином и, вернувшись к компании, облил женщину горючей смесью и поджег.

Читайте такжеВ России студент жестоко убил школьницу, отказавшую ему в поцелуе (фото)Она осталась жива благодаря тому, что второй мужчина вынес ее на улицу и снегом потушил огонь.

Женщина получила термический ожог 40% тела, ее госпитализировали в больницу.

Мужчину обвиняют в покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью общеопасным способом.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская