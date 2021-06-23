Мужчина утверждает, что убил знакомого "в состоянии аффекта".

Моряк, задержанный по подозрению в жестоком убийстве человека и поджоге дома в Белогородке Киевской области, признался в содеянном.

Об этом 23 июня на своей странице в Facebook сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небытов.

Он опубликовал видео, на котором мужчина признает себя виновным в убийстве человека и утверждает, что сделал это "в состоянии аффекта".

"Совершил убийство в состоянии аффекта. Скрыть следы преступления решил с помощью поджога квартиры и самого тела с помощью бензина. В преступлении раскаиваюсь. Свою вину признаю. Готов сотрудничать со следствием", - сказал подозреваемый.

По информации правоохранителей, мужчина поджег квартиру, воспользовавшись бензином и порохом, который хранился в квартире убитого: тот был охотником и самостоятельно изготавливал патроны для оружия.

Убийство и пожар в Белогородке: что известно

21 июня на Киевщине произошел взрыв в жилом доме Бучанского района, в результате которого пострадали более 10 человек. Кроме того, на месте взрыва нашли тело мужчины - им оказался 47-летний местный житель, уроженец Кременчуга.

Эксперт установил, что мужчина погиб еще до пожара из-за многочисленных ранений. Полиция задержала подозреваемого в убийстве: им оказался 43-летний моряк, живший неподалеку от убитого. По словам мужчины, преступление совершил из-за ссоры по поводу гаража, который погибший у него снимал.

Сейчас моряку сообщили о подозрении по п. 4 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, взрыва, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

Ожидается, что завтра суд изберет подозреваемому меру пресечения. Мужчине может грозить пожизненное лишение свободы.

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Автор: Катерина Комолова