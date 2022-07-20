Среди учредителей новой еще не названной организации заметили военизированную пропагандистсткую "Юнармию".

Президент Российской Федерации Владимир Путин возглавит наблюдательный совет нового общероссийского движения детей и молодежи. Учредительное собрание новой "пионерии" состоялось во временно оккупированном Крыму.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

"Путин согласился возглавить наблюдательный совет российского движения детей и молодежи. Президент надеется, что эта работа пойдет на пользу ему и его коллегам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что так называемое учредительное собрание состоялось в известном детском лагере "Артек". Название "детскому движению" пока не выбрали.

Стоит отметить, что всего в учредительном собрании приняли участие 46 человек. При этом среди организаций-учредителей детская пропагандистская военизированная организация "Юнармия", АНО "Большая перемена", а также "Российское движение школьников".

Как ранее сообщал УНИАН, закон о создании нового молодежного движения Госдума РФ приняла еще 6 июля. Основной целью организации является "формирование в детях мировоззрения на основе традиционных ценностей".

В свою очередь в Кремле заявили, что о возрождении пионерии речь не идет. Правда, организация по структуре напоминает советское пионерское движение и выстраивает "единую политику воспитания детей и молодежи".

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