Российский диктатор предложил кандидатуру на эту должность.

Российский диктатор Владимир Путин предлагает назначить Андрея Белоусова министром обороны вместо Сергея Шойгу.

Как сообщает Совет Федераций РФ, поступили предложенные Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств.

На должность министра обороны Путин предлагает назначить Белоусова Андрея Ремовича. До этого он занимал должность первого заместителя председателя правительства РФ.

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Зато Сергей Шойгу возглавляет российское минобороны с 2012 года. Теперь Шойгу станет секретарем Совбеза РФ вместо Николая Патрушева.

Среди других предложений и назначений:

Сергей Лавров - министр иностранных дел

Константин Чуйченко - глава Минюста

Владимир Колокольцев - глава МВД

Александр Куренков - глава МЧС

Александр Бортников - директор ФСБ

Сергей Нарышкин - глава СВР

Виктор Золотов - руководитель Росгварии

Дмитрий Кочнев - глава ФСО.

Слухи об отставке ку Шойгу

Как сообщал УНИАН, правительство России ушло в отставку после инаугурации Путина. Прокремлевские СМИ распространяют предположения о перестановках в кабинете, включая возможную замену Сергея Шойгу на посту министра обороны, что означало бы признание того, что война России против Украины сейчас на третьем году не идет по плану.

Перед инаугурацией, Владимир Путин встретился с губернатором Тульской области, аффилированным с "ЧВК Вагнера", Алексеем Дюминым. Это свидетельствует о том, что правитель Кремля стремится уменьшить власть министра обороны России Сергея Шойгу, уравновесить его с конкурентами и наказать за неспособность достичь военных целей Кремля.

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