В Госдепе отметили, что в этом противостоянии нет героев.

В Соединенных Штатах Америки прокомментировали информацию о встрече Путина и главаря российской частной военной компании"Вагнер" Евгения Пригожина.

Представитель Государственного департамента Мэттью Миллер во время брифинга сказал, что это не последнее развитие истории вокруг главаря "вагнеровцев", пишет Укринформ. "Очевидно Евгений Пригожин и Владимир Путин не ладили между собой, сейчас мы видим, что они встречались", - подтвердил он.

Миллер подчеркнул, что оценки Вашингтона с начала мятежа в России не изменились. "В этом противостоянии между ними нет героев. Эти оба - лица, которые совершали бесчинства и отдавали приказы о совершении преступлений в Украине", - подчеркнул он.

Видео дня

Путин встретился с Пригожиным: что известно

Вчера утром французская газета Libération сообщила, что главарь "вагнеровцев" виделся с российским дикатором в Кремле. По их данным, встреча состоялась 1 июля.

Впоследствии в Кремле заявили, что такая встреча действительно была, однако ранее - 29 июня. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что разговор с Пригожиным и командирами "Вагнера" длился около трех часов, Путин выслушал их объяснения и предложил им варианты трудоустройства.

Вас также могут заинтересовать новости: