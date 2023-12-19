Более того, диктатор убеждает, что российские разработчики якобы преуспели в создании такого оружия.

Русский диктатор Владимир Путин приказал хочет вооружить свою армию "боевыми лазерами" и роботами с "искусственным интеллектом".

Соответствующий приказ он отдал во время выступления на коллегии Минобороны РФ. Он заявил, что" второй армии мира "нужны"перспективные виды вооружения".

"Надо продолжить создавать для армии и флота задел на будущее. Перспективные виды вооружений. Имею в виду роботизированные комплексы и боевые лазеры, оружие с использованием технологий искусственного интеллекта и основанное на новых физических принципах", - заявил диктатор.

Путин также заверил, что результаты в этих направлениях уже якобы есть, а поставки российских оккупационных войск в Украину "улучшается".

Другие заявления Путина

Путин во время того же выступления заявил, что не откажется от так называемых целей войны против Украины, как и Запад не отказывается "от агрессивных целей в Украине".

"Запад от своей стратегии сдерживания России не отказывается и от своих агрессивных целей на (в - УНИАН) Украине не отказывается. Что ж, и мы от своих целей СВО (войны - УНИАН) отказываться не собираемся", - заявил диктатор.

Кроме того, Путин пожаловался, что Запад "передает противнику разведданные в режиме реального времени, вооружение" и ведет гибридную войну против России. Также он добавил, что активность НАТО резко возросла, к границам России переброшены значительные силы из США.

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