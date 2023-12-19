По его словам, Россия не собирается отступать, ведь и Запад якобы не отступает от "агрессивных целей" в Украине.

Русский диктатор Владимир Путин заявил, что не откажется от так называемых целей войны против Украины.

Как заявил Путин во время выступления на коллегии Минобороны РФ, он не откажется от "целей СВО", как и Запад не отказывается "от агрессивных целей в Украине".

"Запад от своей стратегии сдерживания России не отказывается и от своих агрессивных целей на (в - УНИАН) Украине не отказывается. Что ж, и мы от своих целей СВО (войны - УНИАН) отказываться не собираемся", - заявил диктатор.

Кроме того, Путин пожаловался, что Запад "передает противнику разведданные в режиме реального времени, вооружение" и ведет гибридную войну против России. Также он добавил, что активность НАТО резко возросла, к границам России переброшены значительные силы из США.

"В 91-м году обещали Горбачеву: ни дюйма на восток. Ну, вот! Врут бесстыдно просто на каждом шагу. При этом агрессивный характер блока уже не скрывают за оборонительными формулировками", - заявил Путин.

Другие заявления Путина о глобальной агрессии

Как сообщал УНИАН, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы не собирается нападать на НАТО. Впрочем, он пригрозил "проблемами" Финляндии, которую "затащили" в Альянс.

Также Путин назвал "полной чушью" заявление Джо Байдена о возможности нападения России на страны НАТО. По его словам, и сам американский лидер понимает, что этого якобы не произойдет, а его заявления имеют более "фигуральный" характер, чтобы замаскировать "ошибочную политику США в отношении России".

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